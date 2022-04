Kenya Airways réduit ses pertes de 75%

Kenya Airways a annoncé avoir réduit son déficit de 75%, enregistrant une perte opérationnelle de 6.8 milliards de shillings (59 millions de dollars) en 2021 contre 27.1 milliards de shillings (235 millions de dollars) un an plus tôt. Ses revenus ont bondi de 33% en glissement annuel pour atteindre 70,2 milliards de shillings (610 millions de dollars) l'an dernier.



Cette performance reste cependant en deçà des résultats d'avant pandémie - 128 milliards de shillings de recettes et 5,1 millions de passagers en 2019. Au cours de l'année écoulée, la compagnie a transporté 2,2 millions de passagers (+25%) et 63 276 tonnes de fret (+29%).



Kenya Airways attribue cette amélioration, d'une part à la réouverture progressive des frontières aériennes, l'accélération de la vaccination sur certains marchés, et d'autre part aux économies réalisées (11,6 milliards de shillings) à la suite de la renégociation des conditions de location des avions.



Mais en dépit de ces efforts de redressement, Kenya Airways - dont la renationalisation a été suspendue - clôture sa neuvième année consécutive dans le rouge. Pour atténuer son déficit, le gouvernement kenyan vient d'obtenir le feu vert du Parlement pour une nouvelle injection financière de 20 milliards de shillings (174 millions de dollars).



(Photo © Kenya Airways)