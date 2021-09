Kenya Airways et South African Airways veulent lancer une coentreprise

A long terme, Kenya Airways et South African Airways (SAA) ambitionnent de mettre sur pied une compagnie aérienne panafricaine commune. C'est l'idée du protocole de coopération signé le 28 septembre à Johannesburg entre Allan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways et Thomas Kgokolo, directeur par intérim de SAA.



A ce stade initial, précise le transporteur kényan, « il ne s'agit pas d'une fusion mais d'un partenariat qui vise à réorganiser les actifs des deux compagnies dans un écosystème qui rendra le secteur de l'aviation sud-africain et kényan plus compétitif ».



De cette coentreprise, il est attendu un positionnement stratégique des deux compagnies dans l'aviation mondiale, une diversification des sources de revenus ainsi qu'un renforcement du partenariat régional. « Cela entraînera une augmentation du trafic de passagers, des opportunités de fret et du commerce en général en tirant avantage des atouts de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Afrique ».



Cette collaboration n'est cependant pas contraignante et n'offre pas une exclusivité qui empêche l'une ou l'autre des compagnies de poursuivre sa coopération commerciale avec d'autres transporteurs.