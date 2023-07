Kenya Airways confie le soutien des composants de ses 787 à Lufthansa Technik

Kenya Airways a signé un accord avec Lufthansa Technik, lui confiant le soutien des composants de sa flotte de neuf Boeing 787-8 pour cinq ans. Sa validité a débuté en mai.



La compagnie africaine obtient un accès aux pools de composants de la société MRO dans le monde entier et pourra profiter de services de maintenance - réparation - révision, d'un support AOG, de services de mise en commun des pièces et des services logistiques.



« En raison de l'augmentation de la demande de transport aérien, Kenya Airways a entrepris de remettre en service les avions qui avaient été immobilisés pendant la pandémie. Cela a entraîné une augmentation de la demande de pièces détachées pour rendre les avions aptes à voler. Une pénurie mondiale de certaines matières premières a affecté la disponibilité de certaines pièces d'avion. C'est pourquoi nous nous réjouissons de travailler avec Lufthansa Technik, qui nous rendra moins dépendants de la situation actuelle de la chaîne d'approvisionnement mondiale » a expliqué Allan Kilavuka, directeur général du groupe et PDG de Kenya Airways.



(Photo © Boeing)