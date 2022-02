Karl Sheldon devient vice-président exécutif de CFM International

Karl Sheldon a été nommé vice-président exécutif de CFM International. En poste depuis le début de l'année, il est également directeur général du département des projets CFM pour GE Aviation.



Il remplace Allen Paxson qui occupait ce poste depuis mai 2014 et a été nommé vice-président de la stratégie des programmes commerciaux pour GE Aviation.



Karl Sheldon était jusqu'à présent directeur général du programme GE9X de GE Aviation, responsable de mener le moteur à sa certification et son entrée en service sur le Boeing 777-9 et de gérer son cycle de vie du développement au soutien.



Il avait toutefois débuté sa carrière chez Honeywell Engines, où il travaillait sur les performances et l'opérabilité des moteurs militaires. Il a intégré le GE Global Research Center en 2001, puis le d'ingénierie de la propulsion et de la puissance militaire de GE Aviation pour travailler sur le moteur F110, avant de prendre en charge l'ingénierie des CFM56 en 2012, la direction générale du département des gros moteurs militaires de GE Aviation en 2016, puis celle des moteurs militaires avancés.