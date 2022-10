Julien Péchalat devient directeur financier de Safran Electrical & Power

Safran Electrical & Power annonce la nomination de Julien Péchalat comme directeur des Affaires Economiques et Financières. Il prendra ses fonctions le 1er octobre et deviendra membre du comité exécutif de la société.



Julien Péchalat était jusqu'alors directeur du contrôle de gestion de Safran Aircraft Engines, poste qu'il occupe depuis 2018.



Diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon et de l'Ecole de management de Lyon, Julien Péchalat a débuté sa carrière chez Ernst & Young en tant qu'auditeur financier, avant d'intégrer Deloitte en tant que Senior Manager.



En 2015, il rejoint Zodiac Aerospace, dont il intègre le département fusions et acquisitions. Il devient adjoint du directeur financier en 2017, ce qui l'a amené à gérer le volet financier de l'intégration entre Safran et Zodiac Aerospace.



(Photo © Safran Electrical & Power)