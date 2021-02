Julien Houdebine devient directeur commercial et marketing de Corsair

Julien Houdebine a été nommé directeur commercial et marketing de Corsair. Il reporte directement auprès du PDG Pascal de Izaguirre.



Les équipes commerciales et marketing, digital et expérience clients ainsi que celles du programme, du revenue management et du fret lui sont rattachées.



Julien Houdebine avait rejoint Corsair en 2016, après avoir occupé différents postes dans les fonctions de revenue management et réseau d'Air France-KLM.



Il était jusqu'alors directeur réseau, alliances et revenus. A ce poste, il a participé à plusieurs projets structurants comme l'introduction de la classe affaires et le projet de modernisation de la flotte.



(Photo © Corsair)