(MRO Americas) Joramco, filiale du groupe Dubai Aerospace Enterprise (DAE), a remporté un nouveau contrat de la part de LATAM Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Amérique latine.



La société MRO jordanienne effectuera ainsi des grandes visites (Check C) sur trois Boeing 787 de la compagnie aérienne chilienne, avec un premier appareil attendu à Amman à partir de juillet prochain.



L'accord a été annoncé lors du salon MRO Americas 2024 qui se tient à Chicago jusqu'au 11 avril.



LATAM Airlines aligne 34 Dreamliner : 10 787-8 et 24 787-9 (dont un exemplaire opéré depuis le Brésil).



(Photo © LATAM Airlines)