Joramco et Lufthansa Technik prolongent leur partenariat

(MRO Europe 2021) Joramco a annoncé une prolongation de son partenariat signé en 2017 avec Lufthansa Technik dans la maintenance.



Il permet à la filiale de Dubai Aerospace Enterprise de réaliser des révisions sur les appareils de Lufthansa, Swiss and Brussels Airlines.



Pour Lufthansa et Brussels Airlines, celles-ci sont programmées durant la saison hiver, tandis que celles pour Swiss peuvent avoir lieu tout au long de l'année.



L'accord couvre les Airbus A330, A340 et de la famille A320 des trois compagnies.