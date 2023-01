Jonathan Raimbault devient directeur commercial et du programme d'ASL Airlines France

ASL Airlines France a annoncé la nomination de Jonathan Raimbault en tant que directeur commercial et du programme.



Il succède à Eric Vincent, qui vient d'être nommé directeur exécutif de la compagnie à la suite du départ de Jean-François Dominiak.



Il a intégré ASL Airlines France en tant que responsable commercial en 2015, après avoir vécu une carrière de responsable management de progrès chez Brit Air, chef d'escale aux aéroports d'Orly et de Paris-CDG puis avoir intégré le groupe Air Partner en 2011 en tant que directeur qualité puis directeur de l'aviation commerciale d'Air Partner France.



Il sera responsable des ventes et du marketing, de la programmation des vols et de l'administration des ventes, aussi bien pour l'activité passagers que l'activité fret d'ASL Airlines France.



(Photo © ASL Airlines France)