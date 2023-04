JETMS se développe dans l'aviation commerciale et ouvre un hangar à Kaunas

JETMS Holdings, entreprise du groupe Avia Solutions Group spécialisée dans la maintenance et les intérieurs pour l'aviation d'affaires, annonce désormais étendre ses services à l'aviation commerciale.



La société vient d'inaugurer un nouveau hangar de 7 000 m² sur l'aéroport de Kaunas (Lituanie). Cette nouvelle installation va permettre à JETMS de proposer des services allant de la conception à la production de composants d'intérieur de cabine pour les avions passagers et cargo, ainsi que des modifications techniques, des services d'ingénierie internes et des solutions personnalisées.



« Au fil des ans, nous avons réussi à rassembler une équipe incroyable de professionnels dévoués possédant un large éventail d'expertise dans la maintenance des avions, les modifications intérieures et extérieures et la fabrication de composants de cabine d'avion. Plus de 350 personnes travaillent pour offrir à nos clients une expérience de guichet unique transparente » a déclaré Gegams Hanamirjans, le président de JETMS Holdings.



(Photo © JETMS)