Jetcraft Commercial acquiert 10 ERJ145 de HOP! et leur trouve des repreneurs

Jetcraft Commercial a annoncé avoir sécurisé l'acquisition de dix ERJ145 de HOP! et être parvenue à en vendre sept.



Six de ces appareils ont été placés auprès d'opérateurs et de lessors en Afrique (au Nigeria, en Eswatini et en Afrique du sud). Le dernier a trouvé preneur au Royaume-Uni. Plusieurs sont déjà en service.



« Jusqu'à présent, tous les appareils de HOP! à une exception près ont été vendus en Afrique, ce qui prouve le développement de connectivité régionale sur le continent et l'intérêt croissant des compagnies régulières et charters pour l'ERJ145 », commente en effet Raphaël Haddad, président de Jetcraft Commercial.



Les trois autres ont déjà reçu des engagements et les livraisons sont imminentes.



