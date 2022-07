JetBlue remporte la fusion avec Spirit

Après des mois de tergiversations, Spirit a tourné le dos à Frontier pour se jeter dans les bras de JetBlue. Les deux compagnies américaines ont en effet annoncé qu'elles avaient conclu un accord définitif de fusion, qui valorise Spirit Airlines à 7,6 milliards dollars.



La transaction ne devrait pas être conclue avant le premier semestre 2024. D'ici là, les deux compagnies continueront d'opérer indépendamment l'une de l'autre.



Mais à compter de la finalisation de l'accord, elles travailleront à la création de la cinquième plus importante compagnie américaine - même si elle restera loin des quatre autres avec seulement 9% de parts de marché. Elle devrait pouvoir transporter 77 millions de passagers et générer un chiffre d'affaires de 11,9 milliards de dollars (selon les résultats des deux compagnies en 2019). JetBlue attend par ailleurs des synergies annuelles de 600 à 700 millions de dollars, une fois la fusion réalisée.



Pour elle, cette transaction va permettre une accélération considérable de sa croissance et son renforcement sur ses marchés clefs (Fort Lauderdale, Orlando et Los Angeles notamment) ainsi que sur les hubs de ses concurrentes.



Les deux compagnies ont une flotte combinée de 458 appareils, auxquels s'ajoutent 300 appareils en commande auprès d'Airbus (familles A220 et A320neo). Seules la marque et l'expérience client de JetBlue subsisteront à terme.



