JetBlue réintroduit Amsterdam dans ses plans

Après la décision de la justice néerlandaise contre la limitation du nombre de vols à Schiphol, JetBlue annonce qu'elle prévoit de desservir Amsterdam à partir de la fin de l'été, au départ de New York initialement puis de Boston également. Toutefois, aucune date précise n'a été avancée pour le lancement de la liaison.



La capitale néerlandaise deviendrait alors la troisième destination transatlantique desservie par la compagnie américaine, après Londres (Heathrow et Gatwick) et Paris (à partir de juin).



« Il y a longtemps que cette liaison aurait dû faire l'objet d'une certaine concurrence », a déclaré Robin Hayes, PDG de JetBlue. « Depuis trop longtemps, les transporteurs historiques américains, soutenus par leurs coentreprises avec d'autres compagnies aériennes mondiales qui bénéficient de l'immunité contre les lois antitrust, ont enfermé les clients dans des tarifs très élevés et un service médiocre. Tout comme nous le faisons à Londres et à Paris, nous allons faire baisser les tarifs et améliorer l'expérience des clients qui voyagent entre les États-Unis et Amsterdam. »



Tout l'enjeu va être désormais de sécuriser des créneaux à l'aéroport néerlandais. JetBlue a en effet plusieurs fois essuyé des refus de l'aéroport de Schiphol, l'Etat étant désireux de limiter ses opérations pour limiter les nuisances. JetBlue avait ainsi saisi le ministère des Transports américains en février pour obtenir son soutien.



(Photo © JetBlue)