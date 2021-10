JetBlue organise son avitaillement en SAF à New York

JetBlue a conclu un nouvel accord avec SG Preston, doublant ses engagements avec le fournisseur de carburant durable. L'accord porte uniquement sur son avitaillement dans les aéroports newyorkais.



A partir de 2023 et sur dix ans, la compagnie prévoit de convertir 30% de ses achats de Jet-A à JFK, Newark et LaGuardia en carburant durable d'aviation (SAF). Ce SAF sera produit par SG Preston à partir d'huiles usagées et d'oléagineux non utilisés dans le secteur alimentaire. Il sera mélangé à du Jet-A avant d'être livré à New York. Au moins 670 millions de gallons (2,5 milliards de litres) de carburant devraient ainsi être livrés sur la période.



Cette politique va représenter un investissement d'un milliard de dollars, même si JetBlue précise qu'elle a obtenu son carburant durable à un tarif « compétitif par rapport au Jet-A ».



JetBlue estime qu'elle sera ainsi très en avance sur son objectif d'atteindre 10% de SAF dans ses opérations en 2030, puisqu'elle devrait atteindre 8% dès 2023. Elle a en effet signé d'autres accords avec World Energy et Neste, pour son approvisionnement en SAF à Los Angeles et San Francisco.



(Photo © JetBlue)