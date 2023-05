JetBlue opte aussi pour les solutions InteliSight et GlobalConnect de Collins Aerospace pour ses données de maintenance

La compagnie américaine JetBlue va installer la solution InteliSight de Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) sur plus de 200 de ses monocouloirs de la famille A320 d'Airbus pour recueillir ses données de maintenance.



Les données, qui seront ainsi recueillies sans fil au sol et avec un taux de capture pouvant être supérieur à 99%, viendront alimenter la plateforme sécurisée GlobalConnect de l'équipementier américain pour leur analyse afin d'améliorer la prévisibilité des opérations de la compagnie aérienne new-yorkaise.



Pour rappel, American Airlines vient également d'opter pour ces deux solutions, avec à la clé plus de 500 appareils à équiper (tous ses 737NG, la majorité de ses Airbus A320 et potentiellement ses 777).



(Photo © Le Journal de l'Aviation)