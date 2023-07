JetBlue atterrit à Paris

Les vols seront réalisés en Airbus A321LR. Ces appareils sont aménagés en configuration biclasse, comptant 24 Mint Suite (affaires) et 114 places en classe économique.



JetBlue prévoit également de relier Paris à Boston à partir de 2024.



La compagnie américaine opère déjà des vols transatlantiques en A321LR entre New York et Londres (Heathrow et Gatwick) et entre Boston et Londres. Elle va également lancer deux liaisons vers Amsterdam, au départ de New York (fin août) et de Boston (fin septembre).



Lire notre récent focus sur la cabine de l'A321LR de JetBlue :



(Photo © Paris Aéroport) JetBlue a lancé le 30 juin ses opérations entre New York (JFK) et Paris (CDG). La liaison sera assurée quotidiennement.Les vols seront réalisés en Airbus A321LR. Ces appareils sont aménagés en configuration biclasse, comptant 24 Mint Suite (affaires) et 114 places en classe économique.JetBlue prévoit également de relier Paris à Boston à partir de 2024.La compagnie américaine opère déjà des vols transatlantiques en A321LR entre New York et Londres (Heathrow et Gatwick) et entre Boston et Londres. Elle va également lancer deux liaisons vers Amsterdam, au départ de New York (fin août) et de Boston (fin septembre).Lire notre récent focus sur la cabine de l'A321LR de JetBlue : L'Airbus A321LR de JetBlue se dévoile avant le lancement de ses vols Paris-New York (Photo © Paris Aéroport)