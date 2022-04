Jet2 convertit ses options sur six Airbus A321neo

Jet2 annonce qu'elle a récemment exercé les options qu'elle détenait sur six Airbus A321neo.



La compagnie britannique compte désormais 57 appareils en commande ferme. Elle détient également encore des options sur dix-huit appareils.



L'annonce a été faite dans le cadre de la présentation de ses résultats pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2022 (qui s'est clôturée en mars). Jet2 s'attend à une perte annuelle avant impôts comprise entre 378 et 383 millions de livres.



Elle souligne qu'elle constate une forte reprise de la demande, avec un succès particulier sur les packages, et a mis en vente une capacité pour l'été qui est 14% plus importante qu'en 2019. Pour le moment, les réservations restent toutefois en retrait de 2,5 points de pourcentage par rapport à 2019, à capacité égale.



(Image © Airbus)