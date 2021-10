Jet2.com commande quinze Airbus A321neo supplémentaires

Jet2.com n'aura pas attendu longtemps avant d'augmenter sa commande d'A321neo. La compagnie britannique a en effet signé un nouvel accord avec Airbus portant sur l'acquisition de quinze appareils.



En août, elle avait déjà annoncé sa décision de moderniser sa flotte avec l'aide d'Airbus et commandé 36 A321neo. A ce moment, compagnie et avionneur précisaient qu'il s'agissait d'une commande « initiale ».



Jet2 .com compte actuellement 76 Boeing 737-800, sept 737-300 et huit 757 dans sa flotte. Elle exploite également depuis un an un A321 acquis en leasing.



Le choix des moteurs n'a toujours pas été communiqué.



