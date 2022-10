Jet2.com commande 35 Airbus A320neo

Airbus annonce que Jet2.com a signé une nouvelle commande, portant cette fois sur 35 A320neo (et 36 options). Elle porte ses engagements fermes pour la famille A320neo à 98 avions.



En effet, l'accord initial faisant de Jet2.com un client d'Airbus remonte à l'été 2021. Le transporteur britannique avait alors signé pour 36 A321neo, un nombre qui a régulièrement augmenté depuis.



Les appareils lui permettront de répondre à une demande qui ne se dément pas et de remplacer une partie de sa flotte, actuellement majoritairement constituée de Boeing 737-800 (77 en service). Elle compte également sept 737-300, sept 757, deux A330 et huit A321 (introduits dans la flotte ces douze derniers mois).



Jet2 compte aménager ses A320neo en configuration monoclasse de 180 places. D'une valeur au catalogue estimée à 3,9 milliards de dollars, ils seront livrés entre 2028 et 2031.



(Image © Airbus)