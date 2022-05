Jet Aviation remporte l'aménagement VVIP d'un BBJ MAX 9

Jet Aviation (General Dynamics) a signé un contrat de complétion concernant un Boeing BBJ MAX 9 pour un client qui n'a pas été identifié. L'avion, qui sera aménagé en configuration VVIP, est attendu dans les installations de Jet Aviation à Bâle-Mulhouse au début de l'année prochaine.



Jet Aviation précise que la future cabine a été dessinée par un prestataire externe, mais qu'elle sera conçue, produite, installée et certifiée en interne.



Ce contrat fait suite à celui des projets d'aménagements de deux BBJ MAX 8 annoncés plus tôt cette année et qui sera assuré dans le cadre d'un projet clé en main avec Boeing Business Jets pour les besoins d' un chef d'État. Les deux 737-8 sont aussi attendus à Bâle au cours du premier semestre 2023.



(Photo © Jet Aviation)