Jet Aviation livre le premier BBJ 737 MAX VVIP

Jet Aviation a annoncé avoir livré le tout premier BBJ 737 MAX. Il s'agit d'un BBJ 737-8 aménagé avec un intérieur VVIP. Le client a souhaité rester anonyme.



Tout le travail d'aménagement, du design à l'installation, a été réalisé au centre de finition de Bâle.



« L'objectif était de créer un espace confortable et réservé dans lequel se détendre et profiter du voyage. L'espace de vie est composé d'un canapé profond et accueillant, d'une table à manger de sept places pour la convivialité et d'une cuisine fonctionnelle et bien équipée pour les repas raffinés. Les détails en bois, les tissus doux et l'éclairage indirect complètent cette atmosphère résidentielle et relaxante », décrit Grischa Schmidt, directeur senior du design chez Jet Aviation.



La société se félicite d'être désormais familiarisée avec la nouvelle génération de Boeing 737.



(Photo © Jet Aviation)