Jet Airways fait redécoller un 737-800 sous la supervision de la DGCA

Jet Airways se rapproche un peu plus d'un redécollage. La compagnie indienne a récemment introduit l'un de ses anciens Boeing 737-800 (SN 34802, VT-SXE, 15 ans, opéré quelques mois par SpiceJet) pour effectuer une série de vols de démonstration sous la supervision de la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) la semaine dernière.



Même si elle s'appuie sur le 737-800 pour l'obtention de son CTA, Jet Airways n'a pas encore annoncé publiquement ses intentions concernant sa future flotte. Son PDG Sanjiv Kapoor indiquait récemment que les avions Airbus, Boeing et Embraer étaient tous en cours d'évaluation.



Jet Airways, sous la nouvelle propriété du consortium Murari Lal Jalan et Kalrock Capital, prévoit de relancer ses opérations sous un modèle hybride.



Fondée par Naresh Goyal, la deuxième plus importante compagnie privée indienne avait cessé ses vols en avril 2019 en raison de graves difficultés financières, puis avait été mise en faillite un mois plus tard à la demande de ses créanciers.



Sanjiv Kapoor Kapoor espère un retour dans les airs au plus tard en octobre 2022.



(Photo © Jet Airways)