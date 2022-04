Jet Airways espère revoler d'ici octobre

Sanjiv Kapoor, le directeur général de Jet Airways, espère pouvoir lancer les opérations de la nouvelle Jet Airways d'ici octobre au plus tard. Il indique que la direction est dans la phase finale du processus d'obtention de son certificat de transporteur aérien, qu'il attend pour la fin du mois ou le mois prochain.



Il précise que si Jet Airways s'appuie sur le Boeing 737 pour la procédure d'obtention de son CTA et ses vols de démonstration, cela ne veut pas dire qu'elle optera pour le même appareil pour sa flotte monocouloir à long terme et qu'elle est en discussion avec Airbus et Boeing. Une décision devrait là aussi être prise dans les prochaines semaines.



Sanjiv Kapoor « veut moderniser la compagnie mais pas changer son coeur ou son essence ». La marque sera donc conservée, ainsi que les standards de service qui ont un temps fait son succès avant qu'elle ne fasse faillite en 2019, mais elle évoluera vers un modèle plus hybride.



Il compte aussi donner une priorité à l'embauche aux anciens employés de la compagnie.



