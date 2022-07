Jesús Nuño de la Rosa devient PDG d'Air Europa

Air Europa a annoncé la nomination de Jesús Nuño de la Rosa au poste de président directeur général.



Il sera chargé de consolider l'expansion de la compagnie afin d'atteindre des niveaux d'activité plus élevés qu'avant la pandémie de covid-19 (de 5%) dès le second semestre de 2022.



Il était président d'El Corte Inglés depuis 2018 après avoir passé une grande partie de sa carrière comme directeur général du groupe espagnol de grands magasins.



Il est membre de plusieurs conseils de surveillance d'entreprises, président du conseil social de l'université Complutense de Madrid, membre du conseil du tourisme et du conseil consultatif du secteur du tourisme pour KPMG.



(Photo © El Corte Inglés)