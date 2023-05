Jérôme Morhet nommé vice-président exécutif de CFM International

Le motoriste franco-américain CFM International a nommé Jérôme Morhet comme nouveau vice-président exécutif. Il succède à Florence Minisclou qui avait été nommée à ce poste au mois de février, mais qui prend finalement la fonction de directrice générale adjointe de la division Commercial Engines de Safran Aircraft Engines.



Jérôme Morhet supervisera les programmes CFM56 et LEAP et travaillera avec ses homologues de GE Aerospace (Karl Sheldon pour les LEAP et Jacey Welsh pour les CFM56) sur l'ingénierie, le développement, la production et les services. Il prend également la fonction de vice-président des programmes CFM pour Safran Aircraft Engines.



Jérôme Morhet était directeur des Installations d'Essais de Safran Aero Boosters depuis 2020. Il a commencé sa carrière en 1997 comme ingénieur d'études chez Safran Aero Boosters avant de rejoindre l'équipe commerciale MRO de Safran Aircraft Engines. Il a notamment été directeur commercial puis directeur des opérations de Safran Test Cells puis PDG de la filiale américaine de Safran Test Cells à Minneapolis (Minnesota).



Fin 2017, il a également pris la direction des projets de développement stratégique de Safran Aero Boosters et initie le projet de création d'une usine d'aubes de compresseur pour moteurs en Wallonie (Safran Blades). Jérôme Morhet est diplômé de l'École polytechnique de Louvain (Belgique).



