Jean-Philippe Dufour devient directeur adjoint de l'ISAE-SUPAERO

L'ISAE-SUPAERO vient d'annoncer la nomination de Jean-Philippe Dufour comme directeur adjoint.



Ancien diplômé de l'école, il était auparavant conseiller Armement auprès du Commandant Allié Suprême Transformation (SACT) de l'OTAN, fonction qu'il a exercée jusqu'au mois d'août.



Avant cela, il a occupé différents postes au sein de la Direction générale de l'armement (DGA) et CNES.



Dans ses nouvelles fonctions, il est chargé, avec le directeur général, de diriger la stratégie de l'institut et mettre en oeuvre les démarches clefs la feuille de route de l'ISAE-SUPAERO, notamment le développement durable et l'innovation. Il coordonnera les activités de formation et gérera les relations avec le pôle spatial militaire de Toulouse.



(Photo © ISAE-SUPAERO)