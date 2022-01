Jean-Joseph Boidot devient directeur commercial France d'Emirates

Emirates annonce la nomination de Jean-Joseph Boidot en tant que directeur commercial France. Il travaillera avec Bertrand Flory, directeur des ventes France, sous la direction de Cédric Renard, directeur général France.



Titulaire d'un master en Systèmes d'information, spécialité ingénierie financière de l'ECE, Jean-Joseph Boidot a travaillé pour le cabinet de conseil Ariane Strategy Consulting puis a intégré Air France-KLM en tant que directeur Pricing en charge de la région Moyen-Orient et Golfe en 2014. En 2017, il est devenu Price Manager Retail et Projets. Plus récemment, il était responsable des ventes agences en ligne pour le marché France.



Chez Emirates, il sera chargé de la politique de stratégie commerciale, de la direction des ventes directes, de la communication, du marketing et du développement des partenariats.



« Sélectionné au poste de directeur commercial pour son expérience notamment en pricing et ventes online, Jean-Joseph Boidot a pour mission avec ses équipes de définir la meilleure politique commerciale pour promouvoir les services d'Emirates au départ de nos trois escales françaises, tout en capitalisant sur l'attractivité sans cesse croissante de Dubaï », résume Cédric Renard.



(Photo © Emirates)