Jazeera Airways, nouveau client de CDB Aviation

CDB Aviation, filiale irlandaise à 100 % de China Development Bank Financial Leasing Co, a annoncé la signature d'un accord de sale-and-leaseback avec Jazeera Airways portant sur deux Airbus A320neo.



La compagnie low-cost koweïtienne devient au passage un nouveau client du bailleur irlandais.



Les deux appareils, en configuration unique de 174 sièges en classe économique, seront livrés en septembre 2022.



Jazeera Airways aligne aujourd'hui 17 monocouloirs Airbus : 9 A320neo et 8 A320. Elle attend encore une vingtaine d'A320neo en commande ferme, avec cinq autres exemplaires en option.