Japon : Oriental Air Bridge réceptionne un premier ATR 42-600

La compagnie aérienne japonaise Oriental Air Bridge (ORC) a pris livraison de son premier ATR 42-600 (MSN 1612), un appareil couvert par un contrat de maintenance globale (GMA) signé avec l'avionneur franco-italien.



Sa mise en service est prévue en mars 2023. « Cette livraison représente une étape supplémentaire pour nous permettre de servir au mieux notre objectif premier, celui de proposer des liaisons aériennes les plus durables possible pour redynamiser les îles reculées aux alentours de la préfecture de Nagasaki », a indiqué le directeur général da la compagnie, Kazuhito Tanaka.



ORC utilisera ses ATR 42-600 pour remplacer ses deux DHC-8 200 restants, qui affichent actuellement une moyenne d'âge de 22,3 ans.



La compagnie aérienne régionale espère bénéficier d'une flotte commune avec des transporteurs partenaires régionaux, Amakusa Airlines , Hokkaido Air System (HAC) et Japan Air Commuter, qui exploitent déjà tous des ATR 42-600.



