Japon : ANA remet la main sur la compagnie NCA Cargo Airlines

Le groupe japonais Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), spécialisé dans la logistique et le transport maritime, annonce qui va céder la compagnie aérienne NCA Cargo Airlines (NCA) à ANA Holdings, une décision qui marque le retour d'All Nippon Airways dans la gestion de la compagnie tout cargo japonaise.



NCA avait été fondée en 1978 en tant que coentreprise entre ANA et NYK, mais la première avait cédé sa participation à la seconde en 2010. Cette acquisition, qui a pour but de renforcer le réseau cargo d'ANA, devrait être finalisée au mois d'octobre prochain. NCA Cargo Airlines est aujourd'hui la seule compagnie aérienne entièrement dédiée au fret aérien au Japon.



ANA souhaite ainsi « fournir des services de transport de fret aérien de haute qualité et compétitifs au niveau international qui pourront répondre à la sophistication croissante de la chaîne d'approvisionnement ».



NCA Cargo Airlines opère actuellement avec une flotte homogène composée de huit Boeing 747-8F. ANA Cargo dispose quant à elle de deux 777F et de neuf 767-300F (livrés neufs ou convertis), en plus d'une partie des capacités des soutes de ses avions de transport de passagers.



(Photo © NCA Cargo Airlines)