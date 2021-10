Japan Airlines va moderniser les cockpits de ses Boeing 767 avec les écrans LCD de Thomas Global

L'équipementier australien Thomas Global Systems annonce que la compagnie Japan Airlines (JAL) va équiper sa flotte de Boeing 767-300/300ER avec ses écrans de vol à affichage à cristaux liquides (LCD) de la série TFD-7000.



Thomas Global avait décroché un STC auprès du Bureau de l'aviation civile japonaise (JCAB) l'année dernière pour ses écrans LCD « plug-and-play » destinés aux Boeing 767 (PFD et ND). L'équipementier avait alors indiqué avoir remporté un important contrat avec une grande compagnie aérienne nippone pour retrofiter ses appareils. JAL Engineering devait se lancer dans la modernisation des cockpits des 767 de la compagnie aérienne japonaise l'année dernière. JAL aligne 31 767-300 et -300ER.



Pour rappel, ces écrans LCD, qui viennent remplacer les écrans cathodiques d'origine produits par Collins Aerospace, répondant ainsi à l'obsolescence des tubes à rayons cathodiques (CRT) tout en permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Ainsi les écrans LCD TFD-7076/7066 sont à la fois interchangeables et mixable avec les anciens écrans CRT EDU-776/766. Ils sont par ailleurs entièrement compatibles avec les générateurs de symboles EFIP-701 et EAP-701/3 de Boeing.



Les écrans de la série TFD-7000 sont aussi certifiés par la FAA, l'EASA, Transports Canada, l'ANAC et la CAAC et peuvent ainsi venir remplacer les afficheurs cathodiques des Boeing 757 et 737 Classic (737-300/400/500).



(Photo © Japan Airlines)