Japan Airlines utilisera IFS pour gérer la maintenance de sa flotte

La division maintenance de Japan Airlines, JAL Engineering Co., Ltd., a choisi la solution IFS pour gérer la maintenance de ses appareils.



Cette solution permettra à la société japonaise d'avoir une planification à long terme unifiée et centralisée, avec la possibilité de développer et de partager de manière agile les planifications de maintenance de la flotte, ainsi que de se conformer à la réglementation et de mieux prendre en charge la disponibilité des avions, l'exécution des tâches et l'utilisation des hangars.



IFS étend pour sa part sa présence dans la région Asie-Pacifique, détenant des clients tels que China Airlines et Qantas dans son portefeuille.