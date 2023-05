Japan Airlines reconstruit une flotte tout-cargo avec trois Boeing 767-300ERF

Japan Airlines a décidé de modifier son modèle économique et de réintroduire une sous-flotte tout cargo à ses opérations. Elle annonce ainsi qu'elle mettra progressivement en service trois Boeing 767-300ERF à partir de la fin de son année fiscale (premier trimestre 2024). Elle desservira initialement l'est de l'Asie puis s'adressera à son marché domestique.



Ce sera la première fois en treize ans que la compagnie exploitera des avions dédiés au transport de fret.



La compagnie explique que l'activité cargo lui a assuré des recettes de façon efficace avec le recours aux soutes de ses appareils et le recours à des partenaires pour des opérations ponctuelles lorsque la demande est la plus importante. Mais elle souhaite désormais croître sur ce secteur, ce qui implique selon elle la constitution d'une flotte dédiée en interne.



Japan Airlines souligne qu'un nouveau modèle économique va être élaboré pour s'assurer une activité stable et en croissance malgré les fluctuations et la saisonnalité de la demande. La compagnie vise les marchés domestique et international, en partenariat avec des sociétés spécialisées dans la logistique, et sur des routes où la demande est assurée. Elle pourra répondre aux besoins accrus en logistique au Japon, liés à une pénurie d'offre dans le transport routier.



(Photo © Boeing)