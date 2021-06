Jackson Square conclut ses livraisons à Transavia France

Le loueur américain Jackson Square Aviation (JSA) a livré le sixième et dernier Boeing 737-800 attendu par Transavia France.



Cet appareil (LN 6088, F-HTVZ), qui vient d'être modifié pour répondre aux spécifications de la compagnie française, est le 49ème exemplaire du type dans sa flotte. Il est, comme les précédents, issu de la flotte de Norwegian.



Jackson Square aura ainsi livré 6 avions à Transavia entre janvier et juin.



Transavia France a fortement développé sa flotte ces derniers mois pour participer à la restructuration du réseau domestique et régional d'Air France. Pour rappel, la compagnie n'alignait que 37 appareils il y a tout juste deux ans.



(Photo © JSA)