Jackson Square Aviation finance trois Airbus A320neo pour Flynas

Jackson Square Aviation (JSA) annonce avoir réalisé une opération de rachat et de cession-bail avec Flynas pour trois Airbus A320neo (en LEAP-1A).



Les appareils ont déjà été livrés à la compagnie low-cost saoudienne.



JAS précise que Flynas est un nouveau client et que d'autres opérations de ce type sont probables, souhaitant développer ses relations avec la compagnie dans les années à venir pour soutenir la croissance de sa flotte.



Flynas aligne aujourd'hui 18 A320ceo et 17 A320neo.



(Photo © Jackson Square Aviation)