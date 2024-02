J-Air renouvelle sa confiance en Liebherr pour la révision des trains d'atterrissage de ses Embraer

(Singapore Airshow) Japan Airlines a conclu un nouvel accord avec Liebherr-Aerospace, prolongeant et renforçant leur contrat de services MRO sur les systèmes des trains d'atterrissage de la flotte Embraer E170 et E190 (dont Liebherr est le concepteur et le producteur) de J-Air.



Liebherr devient ainsi le prestataire exclusif de J-Air pour ce type de services et remporte la révision de dix-sept systèmes de train supplémentaires.



Le programme initial avait débuté en 2019. Le nouveau programme démarrera mi-2024 et se prolongera jusqu'en 2028.



« Nous sommes honorés et reconnaissants de la décision de Japan Airlines de confier à Liebherr-Aerospace la révision des trains d'atterrissage des E170 restants et de l'ensemble de sa flotte E190 », commente Ekkehard Pracht, General Manager Aerospace chez Liebherr Singapore.



(Photo © Liebherr-Aerospace)