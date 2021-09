ITA alignera une flotte tout Airbus de nouvelle génération

ITA (Italia Trasporto Aereo), la nouvelle compagnie aérienne italienne qui succédera à Alitalia le 15 octobre prochain, annonce avoir choisi Airbus comme partenaire stratégique pour sa flotte. La compagnie aérienne avait déjà annoncé vouloir acquérir plus de 80 appareils de nouvelle génération.



ITA a signé un protocole d'accord avec l'avionneur européen pour acquérir 28 nouveaux avions commerciaux : 10 gros-porteurs A330neo, 11 monocouloirs de la famille A320neo et 7 A220.



Mais ITA a également signé un accord avec le loueur américain Air Lease Corporation (ALC) pour 31 appareils Airbus de nouvelle génération, parmi lesquels des avions long, moyen et court-courrier. Au total, 56 nouveaux appareils Airbus seront ajoutés en leasing, dont 13 avions long-courriers (y compris des Airbus A350-900), et 43 avions court et moyen-courrier.



Les premières livraisons sont attendues à partir de la fin du premier trimestre 2022. ITA précise aussi que 70 % de sa flotte sera composée d'avions de nouvelle génération à la fin 2025. Pour rappel, ITA va démarrer ses vols avec 52 appareils actuellement opérés par Alitalia. Sa flotte atteindra les 105 appareils en 2025.



ITA souligne également que les 56 avions qui seront loués vont bénéficier de « conditions nettement plus favorables que celles appliquées à Alitalia ». Par ailleurs la nouvelle compagnie aérienne italienne va réduire de moitié le nombre de sociétés de leasing sur les douze utilisées par Alitalia sous administration extraordinaire.



La compagnie italienne justifie enfin que le fait qu'elle alignera une flotte tout Airbus va lui permettre de s'affranchir des limitations de flexibilité dans la gestion des équipages et d'obtenir une plus grande efficacité dans la fourniture des pièces de rechange des appareils et leur maintenance.