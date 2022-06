ITA Airways s'appuie sur Safran Seats pour aménager ses cabines

ITA Airways a choisi de confier à Safran Seats la production des fauteuils pour les cabines de ses nouveaux appareils et de ceux déjà en service.



Ainsi, l'équipementier fournira tous les sièges de classe économique et Premium Economy des A220, A319, A320 (ceo et neo), A321neo et A330neo. Il utilise du cuir et du tissu italiens pour donner une atmosphère haut de gamme aux cabines.



Safran Seats n'est pas la seule entité du groupe à travailler sur les appareils. Safran Cabins fournit les compartiments de repos installés en soute pour le personnel navigant commercial sur long-courrier, ainsi que les cuisines et les chariots de service.



Par ailleurs, Safran Passenger Innovations fournit les systèmes de divertissement et de connectivité, RAVE wireless pour une dizaine d'A320neo et RAVE Centric pour neuf A321neo et dix-sept A330neo.