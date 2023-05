ITA Airways reçoit son premier Airbus A330neo

ITA Airways et Airbus ont célébré la livraison du premier A330neo de la compagnie italienne. Il a été acquis en leasing auprès d'Air Lease.



L'appareil entrera en service au mois de juin, sur le réseau long-courrier de la compagnie, et lui permettra d'ouvrir de nouvelles destinations.



Il est aménagé en configuration triclasse, abritant 30 fauteuils de classe affaires, 24 de premium economy et 237 de classe économique (dont 36 comfort economy).



ITA Airways détient une flotte tout-Airbus composée de quatre A220, cinquante appareils de la famille A320, huit A330-200 et six A350-900, qu'elle est en train de moderniser.



(Photo © Airbus)