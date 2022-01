ITA Airways prendra quatre Airbus A350 en location chez ALAFCO

Le loueur koweïtien ALAFCO a confirmé la prochaine location de quatre Airbus A350-900 (MSN 285, 308, 323 et 338) à ITA Airways dans le cadre d'un contrat de 12 ans.



La première livraison devrait intervenir à partir de juin 2022. Ces appareils participeront à la construction du réseau long-courrier d'ITA Airways avec l'ouverture de nouvelles dessertes, notamment vers l'Argentine, le Brésil et le Japon. En plus de l'A350-900, ITA Airways prévoit par ailleurs de booster sa flotte de 50% cette année avec l'ajout d'environ 25 avions supplémentaires Il s'agira d'un mélange d'A220, d'A320neo et d'A330neo.



À noter que ces A350 étaient initialement destinés à être opérés par Hainan Airlines. Ils sont tous déjà assemblés.



Actuellement, ITA Airways compte un total de 52 avions dans sa flotte (27 A320, 18 A319 et 7 A330-200) et prévoit d'étendre sa flotte à 78 avions en 2022 puis 105 en 2025.



Pour rappel, le portefeuille du loueur koweïtien se compose de 79 avions Airbus et Boeing, loués à 24 compagnies aériennes dans 15 pays aux Amériques, en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient. Son carnet de commandes comprend par ailleurs 68 avions, dont 38 A320neo, 10 A321neo et 20 737 MAX, les livraisons étant prévues entre 2022 et 2028.



