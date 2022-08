ITA Airways opte pour Skywise Health Monitoring

ITA Airways a décidé d'adopter Skywise Health Monitoring (SHM) comme futur outil de performance de sa flotte. L'accord couvre plus de 60 appareils de la nouvelle compagnie aérienne nationale italienne, c'est-à-dire l'ensemble de sa flotte d'Airbus A320, A330 et A350.



Airbus précise qu'ITA Airways va ainsi bénéficié des avantages du service Health Monitoring pour gagner du temps et réduite le coût d'une maintenance non planifiée grâce à des décisions basées sur les données.



Pour rappel, la brique SHM de Slywise centralise les alertes et messages de maintenance, les hiérarchise, rapproche les dysfonctionnements à leur procédure de dépannage, fournit l'historique de maintenance du système afin d'aider les compagnies à identifier et déterminer les priorités d'entretien.



ITA Airways a remplacé Alitalia après sa mise en faillite le 15 octobre dernier. La nouvelle compagnie aérienne italienne a commandé sept A220, onze A320neo et dix A330neo auprès d'Airbus l'année dernière , ainsi que quatre A350-900 auprès du loueur koweïtien ALAFCO (deux livrés). Elle prévoit d'aligner plus d'une centaine d'avions Airbus d'ici 2025.



