ITA Airways équipe sa flotte de roues et freins carbone de Safran Landing Systems

Safran Landing Systems indique que ses roues et freins carbone ont été sélectionnés pour équiper la flotte d'Airbus A320neo et A350 d'ITA Airways. La compagnie doit exploiter respectivement vingt et six exemplaires de ces modèles.



La compagnie italienne a également décidé de couvrir ses équipements par un contrat de support Landing Life.



ITA Airways est déjà cliente de ces équipements pour sa flotte d'une cinquantaine d'A319 et A320.



Safran Landing Systems rappelle que l'installation de ses roues et frein carbone permet un gain de masse, qui pourrait réduire de 300 tonnes par an les émissions de CO2 de la compagnie sur l'ensemble de sa flotte.



(Photo © ITA Airways)