ITA Airways aurait reçu deux offres pour une prise de participation

Selon les informations de Reuters, deux offres auraient été présentées pour la reprise d'ITA Airways.



La première vient de Lufthansa et du groupe MSC. Ils proposeraient d'acquérir 80% de la compagnie italienne (20% pour Lufthansa et 60% pour MSC), les 20% restants demeurant entre les mains du gouvernement italien dans un premier temps.



La seconde offre aurait été formulée par le fonds d'investissement Certares, avec Air France-KLM et Delta Air Lines.



Le gouvernement italien doit rendre une décision avant dans les prochaines semaines.



(Photo © ITA Airways)