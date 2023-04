ITA Airways approuve le plan industriel de Lufthansa

ITA Airways a indiqué que son conseil d'administration avait approuvé le plan industriel présenté par Lufthansa, qui sera appliqué si le groupe allemand reprend la compagnie italienne. Il concerne les évolutions de la flotte, du réseau et des objectifs stratégiques d'ITA.



Lufthansa se trouve en négociations exclusives avec la compagnie italienne depuis le mois de janvier, en vue de l'acquisition d'une participation minoritaire (dans un premier temps).



En marge du sommet annuel d'A4E à Bruxelles, Carsten Spohr, le président de Lufthansa, avait indiqué que les discussions avaient beaucoup avancé et que la question principale à résoudre restait celle du montant de la participation.



ITA Airways vient également de publier son bilan pour l'année 2022, première année pleine d'exercice. Elle a enregistré un chiffre d'affaires de 1,58 milliard d'euros, avec un EBITDA négatif de 338 millions d'euros et des pertes nettes de 486 millions d'euros. Elle souligne que ses pertes ont été creusées par l'environnement macroéconomique, notamment un impact négatif de l'évolution de la parité euro-dollar et la hausse du prix du carburant qui a suivi le déclenchement du conflit en Ukraine. Pour 2023, elle estime que ses recettes augmenteront proportionnellement à l'expansion de son réseau et de sa flotte et que le résultat d'exploitation devrait s'améliorer significativement.



(Le premier A330neo d'ITA Airways vient de sortir d'usine. Photo © Airbus)