ITA Airways accueille son premier Airbus A350

L'A350 fait son entrée en Italie. Airbus a annoncé qu'ITA Airways avait reçu son premier exemplaire de l'appareil.



Immatriculé EI-IFA, il a été acquis en leasing auprès d'ALAFCO (et devait initialement rejoindre la flotte d'Hainan Airlines). Il débutera ses opérations début juin pour se préparer à desservir ses liaisons long-courrier dès l'été, vers Los Angeles, Buenos Aires et Sao Paulo.



L'appareil est aménagé en configuration biclasse de 334 places, comptant 33 fauteuils de classe affaires et 301 de classe économique.



La compagnie italienne attend six exemplaires de l'appareil, tous acquis en leasing. Ayant hérité d'une partie de la flotte d'Alitalia, à qui elle a succédé, elle travaille désormais à la modernisation de sa flotte et a pour cela passé des commandes auprès d'Airbus pour 28 appareils de dernière génération et signé des accords de leasing pour une cinquantaine d'autres appareils de l'avionneur.



(Photo © Airbus)