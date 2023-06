ITA Airways a choisi Airbus pour moderniser les cabines de ses A350

La compagnie aérienne italienne ITA Airways a signé un accord de rénovation cabine avec Airbus Services pour moderniser ses six A350-900.



Les appareils accueilleront notamment pour la première fois une classe économique premium dans une configuration en « 2-4-2 ». Ce projet permet d'harmoniser le produit long-courrier ITA Airways en le rendant proche des nouveaux A330neo qui arrivent dans sa flotte. Les deux types d'appareils disposeront ainsi d'une configuration cabine quadriclasse : Business, Premium Economy, Comfort Economy et Economy.



Outre l'installation des nouveaux sièges, la portée de la mise à niveau impliquera l'installation connexe d'un galley supplémentaire (y compris les interfaces, le rail de structure, les panneaux de plancher, etc.), les cloisons de classe, l'adaptation des rangements, les tapis, les rails de siège, le câblage (électrique et IFE) et un nouveau zonage d'éclairage.



Les unités de service aux passagers (PSU) seront également reconfigurées, y compris l'oxygène, les liseuses et la ventilation. Airbus effectuera également les calculs de charge technique nécessaires pour la nouvelle disposition ainsi que la mise à jour des manuels de masse et centrage de l'avion.



Airbus précise que le projet et la livraison des six appareils modernisés seront achevés au milieu de l'année prochaine.



(Photo © ITA Airways)