Israir se sépare de sa flotte d'avions ATR

La compagnie Israir a annoncé dans un document boursier qu'elle venait de signer un contrat ferme pour céder ses deux ATR 72-500 à une compagnie aérienne étrangère non dévoilée pour un montant total de 13 millions de dollars.



Les deux appareils (MSN 931, 962) sont actuellement en service sur la ligne intérieure reliant Tel Aviv et Eilat.



Avec le retrait de ses avions régionaux, le transporteur israélien n'alignera plus qu'une flotte de monocouloirs Airbus (6 A320).