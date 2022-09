Israël prévoit de bannir les quadriréacteurs de l'aéroport de Tel Aviv en 2023

L'Autorité des aéroports d'Israël (IAA) a annoncé qu'à compter du 31 mars 2023, elle n'autoriserait plus les avions quadriréacteurs à effectuer des opérations régulières à l'aéroport international de Tel Aviv Ben Gourion.



La décision est motivée par des préoccupations environnementales et sonores et concerne à la fois les avions passagers et cargo. Autrefois opérateur important de divers avions 747, El Al Israel Airlines a retiré son dernier 747-400 en 2019. Challenge Airlines continue d'exploiter un 747-400ERF et un B747-400FSCD, mais prévoit de déplacer les deux appareils vers sa compagnie soeur Challenge Airlines BE basée à Liège.



Cette décision affectera également les transporteurs étrangers cargo comme le turc AirACT ou encore l'opérateur privé azerbaïdjanais Silk Way West Airlines qui desservent régulièrement le hub de Tel Aviv en 747.



L'IAA précise que l'interdiction n'affectera pas les autres aéroports du pays et pourrait être exceptionnellement levée dans la capitale en cas d'urgence et après approbation préalable.



(Photo © Challenge Airlines)