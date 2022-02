Israël : El Al veut s'emparer d'Arkia

La compagnie aérienne israélienne El Al a annoncé qu'elle avait conclu un accord préliminaire visant à acquérir Arkia.



Selon les termes de cet accord non contraignant publié dans un dossier réglementaire le 3 février, Arkia deviendrait une filiale à 100% d'El Al. En contrepartie, les actionnaires d'Arkia prendraient une participation à hauteur de 10% à 14% dans le capital dans la grande compagnie israélienne. Les deux transporteurs continueront cependant à opérer sous leurs marques respectives.



Les actionnaires d'El Al et d'Arkia espèrent parvenir à un accord dans les deux mois, avec une transaction devant être finalisée jusqu'à 150 jours plus tard. Ce rapprochement doit cependant obtenir l'aval du gouvernement israélien, des syndicats des deux compagnies aériennes et de l'Office israélien de la concurrence. Pour rappel, Arkia et détenue à 30% par ses salariés.



Arkia aligne aujourd'hui une flotte composée de 2 Airbus A321LR et de trois Embraer 195.



(Photo © Arkia)