Iraqi Airways signe avec Panasonic pour toute sa nouvelle flotte

(Dubai Airshow 2021) Iraqi Airways a choisi Panasonic Avionics pour venir équiper 31 appareils de nouvelle génération avec ses solutions de divertissement et de connectivité en vol (IFEC).



Il s'agit de venir équiper les 21 futurs appareils monocouloirs de la compagnie aérienne irakienne (5 Airbus A220 et 16 Boeing 737 MAX) avec l'IFEC de la série X (eX1 pour les monocouloirs de l'avionneur américain livrables l'année prochaine) ainsi que les 10 Dreamliner (787-8). Ces derniers bénéficieront de l'IFEC eX3.



« Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme partenaire d'Iraqi Airways pour sa nouvelle flotte à fuselage étroit et à fuselage large. Notre mélange éprouvé de solutions de divertissement en vol et de connectivité améliorera l'expérience des passagers sur leurs vols à travers le Moyen-Orient et au-delà » a déclaré Ken Sain, le PDG de Panasonic Avionics.



Pour rappel, le premier A220-300 d'Iraqi Airways a été livré le mois dernier (Photo).